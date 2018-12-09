//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

"Путешественник во времени" рассказал, что произойдет в мире в ближайшие 10 лет
2

Опубликовано предсказание «путешественника во времени» о начале Третьей мировой
3

Экс-спецагент США рассказал о живых инопланетянах
4

В Министерстве иностранных дел заявили, что ОБСЕ "удалось невозможное"
5

Обнародовано предсказание «Спящего пророка» из США о смене полюсов Земли

//Непознанное 13+

В США нашли библейское пророчество о Конце света

9 декабря 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

В США нашли библейское пророчество о Конце света
фотобанк АН

Проповедник евангелистов, американец Пол Бегли нашел в библейских книгах указание точной даты Апокалипсиса. Согласно пророчеству, Конец света может наступить в самом начале 2019 года. 

Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса

Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса

Бегли обнаружил древнее пророчество в библейской книге Иоиля, согласно которому день, когда взойдет кровавая луна, станет последним. По мнению проповедника, это может произойти 22 января 2019 года.

Кровавая луна появится в небе над Землей в ближайшие два месяца и станет знамением грядущего апокалипсиса. Она же упоминается как знак конца времени и в Откровении Иоанна Богослова.

Ученые скептически относятся к данному заявлению, так как кровавая луна является абсолютно нормальным небесным явлением. Кроме того, оно может происходить несколько раз в год.

Напомним, ранее группа ученых, основываясь на совокупности данных различных источников, также назвала 2018 год последним для всего живого на планете, указав точную дату и время апокалипсиса.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости СМИ2

//В мире

Подразделения МВД Украины переведены на усиленный режим несения службы

Подразделения МВД Украины переведены на усиленный режим несения службы

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный режим несения службы под руководством специально созданного оперативного штаба, координирующего работу органов.

//Общество

Пушков ответил на слова Чубайса о неблагодарном обществе

Пушков ответил на слова Чубайса о неблагодарном обществе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Анатолия Чубайса об «инфантильном» обществе, которое ни разу не удосужилось поблагодарить бизнес за все его благодеяния.

//В мире

В Нацбанке Украины рассказали, сколько должны выплатить по кредитам

В Нацбанке Украины рассказали, сколько должны выплатить по кредитам

Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в ближайшие два года страна должна выплатить по внешнему государственному долгу порядка 12 миллиардов долларов, включая проценты.

//В мире

Американские эксперты перечислили "смертоносное" оружие России

Американские эксперты перечислили "смертоносное" оружие России

Эксперты американского журнала The National Interest перечислили четыре вида российского смертоносного оружия, с боевыми возможностями которого, по их мнению, «НАТО не захочет связываться».

//В мире

Трамп посоветовал Франции отказаться от соглашения по климату

Трамп посоветовал Франции отказаться от соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что политический кризис во Франции может быть урегулирован, если страна откажется от соглашения по климату и вернет людям деньги в виде снижения налогов.

//Новости МирТесен



//Общество

Охлобыстин: Третья мировая война неизбежна

Охлобыстин: Третья мировая война неизбежна

Актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин считает, что Третья мировая война неизбежно произойдет. Однако, по его мнению, российское государство непременно справится и выстоит в этой войне.

//Туризм

В аэропортах Египта идут российские проверки

В аэропортах Египта идут российские проверки

Российские специалисты в области авиационной безопасности прибыли на территорию Египта для последующей проверки воздушных гаваней популярных курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

//Шоу-бизнес

Александр Серов сломал ногу и перенес концерты

Александр Серов сломал ногу и перенес концерты

Стало известно, что певец Александр Серов сломал ногу и был вынужден перенести некоторые концерты. Сообщения об отмене концертов артиста прокомментировал его концертный директор Александр Федорков.

//Шоу-бизнес

"Трудный ребенок": Тарзан рассказал о переходном возрасте сына

"Трудный ребенок": Тарзан рассказал о переходном возрасте сына

Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, в одном из недавних интервью признался, что их с Наташей Королевой сын Архип отнюдь не всегда был примерным мальчиком.

//Общество

МЧС предупреждает москвичей о снегопаде и гололедице

МЧС предупреждает москвичей о снегопаде и гололедице

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Москвичей предупреждают о мокром снеге и гололедице и просят соблюдать осторожность.

//Общество

Эксперт: Не вся красная икра подешевела

Эксперт: Не вся красная икра подешевела

В России в 2018 году было поймано более 677 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это почти в два раза больше, чем в прошлый год, как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко попросил УПЦ посодействовать освобождению украинских моряков

Порошенко попросил УПЦ посодействовать освобождению украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви (УПЦ МП) митрополиту Онуфрию с просьбой посодействовать в освобождении задержанных украинских моряков.

//В мире

Военный эксперт: Литовские корабли вряд ли дойдут до Черного моря

Военный эксперт: Литовские корабли вряд ли дойдут до Черного моря

Вильнюс ввел санкции в отношении Москвы после случая с украинскими судами в Черном море. Об этом сообщила президент страны Даля Грибаускайте в результате совместного брифинга с украинским лидером Петром Порошенко.

//В мире

В Совфеде оценили способности Украины создать ядерное оружие

В Совфеде оценили способности Украины создать ядерное оружие

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Петра Гаращука о способности Украины создать собственное ядерное оружие.

//Экономика

О цифровизации ретейла: «Мы должны знать весь путь товара с поля до прилавка»

О цифровизации ретейла: «Мы должны знать весь путь товара с поля до прилавка»

Россия в кратчайшие сроки стала мировым лидером по цифровизации контроля за соблюдением ПДД. На очереди – захват лидерских позиций в единой системе маркировки товаров и цифровизация ретейла.

//Шоу-бизнес

Кинокритик призвал российских актрис не уподобляться Западу

Кинокритик призвал российских актрис не уподобляться Западу

Актриса Наталья Варлей, которая широко известна по работе в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», заявила о домогательствах со стороны режиссера, пишет «Комсомольская правда».

//Непознанное

В США нашли библейское пророчество о Конце света

В США нашли библейское пророчество о Конце света

Проповедник евангелистов, американец Пол Бегли нашел в библейских книгах указание точной даты Апокалипсиса. Согласно пророчеству, Конец света может наступить в самом начале 2019 года.

//В мире

В США отменен запуск ракеты с секретным спутником

В США отменен запуск ракеты с секретным спутником

В США компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta-IV Heavy с секретным спутником Нацуправления военно-космической разведки Соединенных штатов.

//Политика

Спутники Google засекли танки на границе России и Украины

Спутники Google засекли танки на границе России и Украины

На спутниковых снимках Google Earth, которые были сделаны две недели назад, отчетливо просматриваются сотни танков в приграничной зоне РФ и Украины вблизи Каменск-Шахтинского.

//Новости СМИ2

//Политика

СБУ "уличила" Россию в организации протестов во Франции

СБУ "уличила" Россию в организации протестов во Франции

Российские спецслужбы могут иметь прямое отношение к организации протестов и беспорядков во Франции. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном на Facebook.

//Общество

Путин пообещал "последствия" хамоватым чиновникам

Путин пообещал "последствия" хамоватым чиновникам

Президент России Владимир Путин призвал членов «партии власти» не допускать пренебрежения к людям, поскольку подобное поведение на любом уровне вредит стране и будет иметь неприятные последствия.

//Шоу-бизнес

Лев Лещенко прокомментировал информацию о госпитализации

Лев Лещенко прокомментировал информацию о госпитализации

Госпитализация эстрадного исполнителя Льва Лещенко перед финальным этапом конкурса "На благо мира" была запланирована заранее. Об этом рассказал журналистам в воскресенье сам артист.

//Шоу-бизнес

Ума Турман замечена на акции протеста в Париже

Ума Турман замечена на акции протеста в Париже

Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акций протеста, бушующих в настоящий момент во французской столице. Об этом красноречиво говорит фото, которое звезда Голливуда выложила в соцсетях.

//В мире

Британец для зубной щетки случайно купил чашу возрастом 4000 лет

Британец для зубной щетки случайно купил чашу возрастом 4000 лет

Британец Карл Мартин купил на блошином рынке гончарную чашу, украшенную рисунком антилопы, и использовал ее в качестве подставки под зубные щетки, пока случайно не узнал о ее возрасте.

//В мире

В ходе протестов в Париже полиция задержала более 1550 человек

В ходе протестов в Париже полиция задержала более 1550 человек

Число манифестантов, задержанных силами правопорядка в ходе субботней акции протеста в Париже, превысило 1550 человек, сообщил сегодня министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

//В мире

Трамп доволен ходом расследования по России

Трамп доволен ходом расследования по России

Президент США Дональд Трамп доволен тем, как складывается ситуация с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера по вопросу "вмешательства" России в американские выборы 2016 года.

//Спорт

Загитова заняла второе место в финале Гран-при

Загитова заняла второе место в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при, проходящем в эти дни в канадском Ванкувере. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Рика Кихира.

//В мире

Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли с визитом в индийский порт

Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли с визитом в индийский порт

Сегодня корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в индийский порт Вишакхапатнам. В ближайшие дни они проведут совместные российско-индийские военно-морские учения, сообщила пресс-служба ТОФ РФ.

//Происшествия

В Барнауле сотни домов остаются без отопления в сильный мороз

В Барнауле сотни домов остаются без отопления в сильный мороз

Из-за случившегося в субботу прорыва теплотрассы в Барнауле жители сотен домов уже вторые сутки остаются без отопления. Городские коммунальные службы работают над устранением проблемы.

//Шоу-бизнес

Льва Лещенко увезли на скорой с концерта в Москве

Льва Лещенко увезли на скорой с концерта в Москве

Народный артист России Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из-за кулис концертного зала в Москве. Певцу стало плохо перед выступлением, и персонал был вынужден вызвать неотложку.

//В мире

На Украине заявили, что могут создать свое ядерное оружие

На Украине заявили, что могут создать свое ядерное оружие

Бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина обладает уникальными возможностями для того, чтобы разработать и выпустить собственное ядерное оружие.

//В мире

В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

В Польше проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Инцидент произошел 7 декабря. Коллектив давал концерт в городе Быдгоще.

//Происшествия

Дочь британского миллионера пропала во время кругосветного путешествия

Дочь британского миллионера пропала во время кругосветного путешествия

Дочь британского миллионера Грейс Миллан пропала во время кругосветного путешествия. После посещения первой страны Перу 22-летняя Грейс перебралась в Новую Зеландию. Каждый день она присылала родителям фото.

//Шоу-бизнес

Поклонников Анны Нетребко удивило ее "бесконечное вдохновение"

Поклонников Анны Нетребко удивило ее "бесконечное вдохновение"

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко опубликовала фото в наряде, который очень удивил поклонников звезды. Анна сфотографировалась на берегу озера Мичиган в серебристом жилете, отороченным ярко-красным мехом.

//Общество

Садовничий: ЕГЭ наносит ущерб знаниям школьников

Садовничий: ЕГЭ наносит ущерб знаниям школьников

Ректор МГУ Виктор Садовничий сделал громкое заявление о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям учеников по непрофильным дисциплинам.

//Общество

Счастье россиян может оказать прямое влияние на ВВП?

Счастье россиян может оказать прямое влияние на ВВП?

Алексей Кудрин предложил учитывать при расчёте ВВП показатели, которые влияют на ощущение счастья среди граждан. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ весной, более 80% россиян могут назвать себя счастливыми.

//Общество

Разработчик прототипа "летающего такси" назвал причину падения аэротакси

Разработчик прототипа "летающего такси" назвал причину падения аэротакси

Разработчик прототипа "летающего такси", презентацию которого 7 декабря провели в российском инновационном центре "Сколково", назвали причину падения модели летательного аппарата.

//Общество

В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве скончалась правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни вечером 8 декабря.

//Общество

Чубайс обвинил "инфантильное общество" в неблагодарности российскому бизнесу

Чубайс обвинил "инфантильное общество" в неблагодарности российскому бизнесу

Анатолий Чубайс считает, что в России никто не любит бизнес и предпринимателей, ни власть, ни общество. А, по мнению Чубайса, "глубоко инфантильному" российскому обществу есть за что сказать спасибо бизнесу.

//Политика

Володин предложил идею единого списка террористических организаций

Володин предложил идею единого списка террористических организаций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внёс предложение о создании единого списка террористических организацией. Эта идея была озвучена на конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана...

//Спорт

«Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом» 2:1

«Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом» 2:1

8 декабря 2018 года на стадионе «РЖ-Арена», расположенном в Черкизово, состоялась игра 17 тура Российской премьер-лиги сезона 2018-2019 годов между столичным "Локомотивом" и "Оренбургом".

//Культура

Учитель начал поиск актёров для фильма о Цое

Учитель начал поиск актёров для фильма о Цое

Алексей Учитель открыл кастинг актёров для фильма о Викторе Цое. Съёмки картины начнутся летом следующего года. Режиссёр поделился, что название киноленты вовсе не случайно.

//В мире

Джабаров считает провокацией призыв Порошенко закрыть порты для России

Джабаров считает провокацией призыв Порошенко закрыть порты для России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает "очередной провокацией президента Украины" призыв Петра Порошенко к европейским странам закрыть порты для судов России.

//Политика

Нарышкин призвал не верить басням: "российская разведка работает за рубежом"

Нарышкин призвал не верить басням: "российская разведка работает за рубежом"

Директор Службы Внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин призвал россиян не верить басням и заверил, что российская разведка за рубежом работает. "Все хорошо. Народ России может быть спокоен".

//В мире

Сенатор: Порошенко себя дискредитировал полностью, снявшись на фоне эмблемы СС

Сенатор: Порошенко себя дискредитировал полностью, снявшись на фоне эмблемы СС

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров Джабаров считает, что президент Украины Пётр Порошенко себя дискредитировал полностью, сфотографировавшись на фоне эмблемы СС.

//Расследования

Пропавшего в Оренбуржье 10-летнего мальчика нашли мертвым

Пропавшего в Оренбуржье 10-летнего мальчика нашли мертвым

Пропавшего в Оренбургской области 10-летнего мальчика Данилу Казакова нашли мертвым. Школьника из Сакмарского района разыскивали с 19 ноября полиция, сотрудники МЧС, военнослужащие, волонтеры...

//Шоу-бизнес

Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018

Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018

Титул "Мисс мира - 2018" завоевала мексиканка Ванесса Понсе. В пятёрку лучших вошли девушки из Беларуси, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки. 19-летняя жительница Якутска Наталья Строева заняла место в тридцатке лучших.

//Экономика

Кудрин назвал главные риски для российской экономики

Кудрин назвал главные риски для российской экономики

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются главными рисками российской экономики в ближайшие годы.

//Общество

Терпеть или не терпеть: право на обезболивание узаконят

Терпеть или не терпеть: право на обезболивание узаконят

Право человека на обезболивание впервые оказалось внесено в законопроект о паллиативной помощи. Такой информацией поделилась министр здравоохранения Вероника Скворцова.

//Спорт

ЦСКА наносит поражение «Енисею» со счетом 2:1

ЦСКА наносит поражение «Енисею» со счетом 2:1

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА принимал красноярский «Енисей». Встреча проходила на «Арене ЦСКА» 8 декабря. Арбитр матча — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

//Шоу-бизнес

Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов

Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Испании готовит судебный иск в отношении певицы Шакиры, которая, как подозревают власти, могла уклониться от уплаты налогов на 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры