В США нашли библейское пророчество о Конце света

Проповедник евангелистов, американец Пол Бегли нашел в библейских книгах указание точной даты Апокалипсиса. Согласно пророчеству, Конец света может наступить в самом начале 2019 года. Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса

Бегли обнаружил древнее пророчество в библейской книге Иоиля, согласно которому день, когда взойдет кровавая луна, станет последним. По мнению проповедника, это может произойти 22 января 2019 года.

Кровавая луна появится в небе над Землей в ближайшие два месяца и станет знамением грядущего апокалипсиса. Она же упоминается как знак конца времени и в Откровении Иоанна Богослова.

Ученые скептически относятся к данному заявлению, так как кровавая луна является абсолютно нормальным небесным явлением. Кроме того, оно может происходить несколько раз в год.

Напомним, ранее группа ученых, основываясь на совокупности данных различных источников, также назвала 2018 год последним для всего живого на планете, указав точную дату и время апокалипсиса.