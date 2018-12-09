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В США нашли библейское пророчество о Конце света
9 декабря 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Проповедник евангелистов, американец Пол Бегли нашел в библейских книгах указание точной даты Апокалипсиса. Согласно пророчеству, Конец света может наступить в самом начале 2019 года.
Бегли обнаружил древнее пророчество в библейской книге Иоиля, согласно которому день, когда взойдет кровавая луна, станет последним. По мнению проповедника, это может произойти 22 января 2019 года.
Кровавая луна появится в небе над Землей в ближайшие два месяца и станет знамением грядущего апокалипсиса. Она же упоминается как знак конца времени и в Откровении Иоанна Богослова.
Ученые скептически относятся к данному заявлению, так как кровавая луна является абсолютно нормальным небесным явлением. Кроме того, оно может происходить несколько раз в год.
Напомним, ранее группа ученых, основываясь на совокупности данных различных источников, также назвала 2018 год последним для всего живого на планете, указав точную дату и время апокалипсиса.
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