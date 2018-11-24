В ночном небе над Калифорнией очевидцы с крыльца своего дома наблюдали удивительное зрелище - падение метеорита. То, что объект метеоритом не является, стало ясно почти сразу же после начала съемки. Гонки самолетов и НЛО над Антарктидой попали на камеру

Группа американцев, сидя на веранде, заметила странное свечение в темном небе. Сначала им показалось, что это "падающая звезда", однако эту мысль пришлось отбросить в тот момент, когда объект прервал свое падение.

Для метеорита объект "падал" слишком медленно. К тому же, рядом с ним в воздухе зависло похожее светящееся пятно. Объекты некоторое время меняли траекторию движения в нескольких километрах над землей.

Известный уфолог Скотт Уоринг полагает, что калифорнийцы стали свидетелями учений американских ВВС, где один объект контролирует обучения полету второго. Факт разумного управления НЛО ученый считает очевидным.

Напомним, ранее уфолог уже предполагал, что ВВС США обладают найденной или приобретенной у пришельцев технологией построения и управления космическими кораблями. Он заявлял об этом на примере недавних "гонок".



