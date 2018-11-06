Ученые полагают, что астероид Оумуамуа может быть кораблем инопланетян

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что межзвездный астероид Оумуамуа на самом деле может быть кораблем пришельцев. Якобы небесное тело очень похоже на световой зонд.

Специалисты Шмуэль Бяли и Абрахам Леб заявили, что астероид ушел за пределы Солнечной системы и ускорился, а не замедлился, как это должно случаться. На портале библиотеки Корнеллского университета отмечается, что объект начал двигаться под воздействием солнечного излучения. Ученые предположили, что этот источник энергии дал бы зонду инопланетян возможность исследовать всю Галактику лишь при помощи энергии солнечного света.

Астрофизики считают, что характеристики Оумуамуа действительно свидетельствуют о том, что он может оказаться искусственным объектом, специально построенным представителями внеземной цивилизации. Наблюдения продолжаются.