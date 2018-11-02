Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе объект прямоугольной формы, который парит над поверхностью Красной планеты. В научной среде такое явление называют левитацией.

Специалист, изучая ряд снимков Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, наткнулся на прямоугольник, который "завис в воздухе" примерно в 25-30 сантиметрах над поверхностью.

Уфолог предположил, что объект может быть частью космического корабля внеземных цивилизаций, сохранившим "память" о левитации, которую обеспечивала древняя технология пришельцев.