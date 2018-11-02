Уфологи обнаружили на Марсе "парящие" камни
2 ноября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе объект прямоугольной формы, который парит над поверхностью Красной планеты. В научной среде такое явление называют левитацией.
Специалист, изучая ряд снимков Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, наткнулся на прямоугольник, который "завис в воздухе" примерно в 25-30 сантиметрах над поверхностью.
Уфолог предположил, что объект может быть частью космического корабля внеземных цивилизаций, сохранившим "память" о левитации, которую обеспечивала древняя технология пришельцев.
По мнению Уоринга, объект с таким своеобразным поведением просто не может оказаться всего лишь камнем. Ученый в который раз убежден, что нашел доказательства существования инопланетян.
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