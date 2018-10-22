Специалисты Университетов в Мэриленде и Калифорнии выдвинули теорию, согласно которой внешний облик существ с других планет может оказаться совсем не таким, как люди себе представляют.

По мнению ученых, если на похожей на Землю планете существует жизнь, вполне вероятно, что флора, фауна, а также разумные представители внеземной цивилизации имеют фиолетовый цвет.

Если исходить из теории, что на других планетах развитие организмов происходило по тому же сценарию, что и на Земле, то отсутствие солнечного света могло сильно сказаться на внешнем виде инопланетян.

На нашей планете существуют организмы, способные жить без Солнца, напоминают специалисты в статье International Journal of Astrobiology: например, некоторые виды красных водорослей и пурпурно-пигментированных галофилов.

По мнению исследователей, обитающие на других космических телах организмы могут использовать схожий механизм для развития без света звезды, и потому самый вероятный для них окрас - фиолетовый.