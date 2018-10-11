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НЛО потерпел крушение в небе над Санкт-Петербургом
11 октября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Сотни жителей северной столицы стали свидетелями крушения неопознанного летающего объекта в небе над Санкт-Петербургом. Очевидцам удалось снять на видео, как падал охваченный огнем объект.
Утром в четверг, 11 октября, над северной частью города появился неопознанный летающий объект. Объятый огнем, он стремительно падал, оставляя в небе четкий след.
Некоторые из очевидцев уверены, что стали свидетелями трагедии, случившейся в атмосфере Земли с кораблем представителей внеземных цивилизаций.
Другие полагают, что питерский НЛО может оказаться метеоритом, или метеоспутником, который по какой-либо причине вышел из строя и упал с орбиты на Землю.
Как бы там ни было, охотники за НЛО уже собрали группу для поиска данного объекта, упавшего за чертой города. Возможно, им удастся пролить свет на его происхождение.
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