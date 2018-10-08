Уфолог опубликовал видеозапись с НЛО над Мексикой

Неопознанный летающий объект в виде пирамиды, зафиксированный над Мексикой, вызвал множество вопросов даже у опытных уфологов. Известный охотник на НЛО Скотт Уоринг говорит, что прежде не видел ничего подобного. Уфологи над горами Мексики обнаружили необычной формы НЛО

НЛО движется на достаточно большой скорости, благодаря замедлению съемки можно рассмотреть детально его необычную форму, сообщают "Актуальные новости". Космический корабль оставил за собой клубы черного дыма, которые быстро растворились в воздухе. По словам уфолога, НЛО часто посещают Мексику, так ничего странного он в появлении этого объекта он не видит.