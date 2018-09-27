Во время прямой трансляции с МКС на видео записали НЛО

Во время прямой трансляции с Международной космической станции на видео попал неопознанный летающий объект. Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг указал на этот факт, опубликовав свой видеоролик.

«Я смотрел прямую линию с космической станции, как вдруг заметил НЛО, проходящий где-то на фоне», - рассказывает ученый. По его словам, увиденный «четырехугольник» определенно не является творением рук человека.

Специалист с присущей ему долей уверенности утверждает, что, благодаря огромному опыту, он может твердо заявить, что это именно инопланетный корабль пришельцев, а не, например, какой-либо космический мусор.

Уоринга особенно удивила форма объекта, ведь она была не только неправильной, но и странной. Сначала ему показалось, что это треугольник, но после изучения скриншота уфолог пришел к мнению, что это квадрат.



