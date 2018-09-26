В NASA раскрыли правду о планете Нибиру‍

Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о загадочной планете, которая, по заверениям уфологов, угрожает человечеству. Уфологи: NASA тайно запустило спутник для поиска Нибиру‍

Своими комментариями о смертоносной планете Нибиру поделился с журналистами заместитель директора космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс.

По его словам, астрономы действительно неоднократно пытались определить расположение планеты Нибиру, но оказалось, что это всего лишь выдумки - такого объекта не существует.

Хесс утверждает, что люди часто верят тому, что написано во Всемирной паутине. Однако NASA постоянно контролирует ситуацию, чтобы Земля не подвергалась никаким угрозам из космоса.

По его словам, поскольку экспертам так и не удалось ничего узнать об этой таинственной планете X, они с точностью могут заявить, что конец света в ближайшие дни не наступит.

«Планета X выдумана людьми, но есть реальные объекты и риск реально существует. Потому NASA подключает все новые телескопы и страны-партнеры, которые ищут и изучают угрозы», - сказал он.

По заверениям Хесса, если подобный объект будет выявлен, человечество сможет принять меры: «Ну, вы наверняка видели голливудские фильмы с подобным сценарием», - подытожил эксперт.