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Лох-несское чудовище рассмотрели на снимках Google Earth
25 сентября 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница США Лиза Стаут обнаружила на одном из снимков Google Earth трехлетней давности силуэт странного существа. Она предполагает, что это может быть то самое мистическое лох-несское чудовище.
После увольнения с работы Стаут увлеклась поиском чудовища на онлайн-карте. В итоге ей повезло, сообщает The Mirror.
Женщина пристально рассматривала карты примерно по часу в неделю. В середине сентября Стаут отвела дочь в школу и принялась анализировать фото, сделанные недалеко от курорта Loch Ness Highland Resort.
На кадрах виден темный силуэт, выступающий на несколько метров из воды. Женщина уверена, что это шея лох-несского чудовища.
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