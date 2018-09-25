Лох-несское чудовище рассмотрели на снимках Google Earth

Жительница США Лиза Стаут обнаружила на одном из снимков Google Earth трехлетней давности силуэт странного существа. Она предполагает, что это может быть то самое мистическое лох-несское чудовище.

После увольнения с работы Стаут увлеклась поиском чудовища на онлайн-карте. В итоге ей повезло, сообщает The Mirror.

Женщина пристально рассматривала карты примерно по часу в неделю. В середине сентября Стаут отвела дочь в школу и принялась анализировать фото, сделанные недалеко от курорта Loch Ness Highland Resort.

На кадрах виден темный силуэт, выступающий на несколько метров из воды. Женщина уверена, что это шея лох-несского чудовища.