Уфологи опубликовали новые доказательства существования инопланетян

Недавно уфологи-любители, исследуя поверхность Земли при помощи сервиса Google Earth, обнаружили новые доказательства существования внеземных цивилизаций. Следы иноземной расы нашли в американском штате Юта. Фото: во Владивостоке ищут причину Лунного затмения

На кадрах со спутников Земли, доступных сегодня, благодаря сети Интернет и приложению от Google, каждому человеку, отчетливо видны странные символы, расположенные в несколько рядов.

Уфологи уверены, что подобные фигуры определенно имеют внеземное происхождение. Пользователи Сети сравнивают символы этой находки с иероглифами, танцующими человечками и даже хромосомами.

В любом случае, до настоящего момента какого-либо научного объяснения или же правдоподобных версий происхождения этих странных фигур от скептиков пока не последовало.











фото: Google Earth