Сегодня, 22 сентября, очевидцами необычного Лунного затмения стали жители и гости Владивостока. Причину загадочного явления обсуждают пользователи социальных сетей на всей территории страны. Уфологи: NASA тайно запустило спутник для поиска Нибиру‍

Очевидцы рассказывают, что приблизительно в первом часу ночи странная темная тень, движущаяся по почти безоблачному небу, спровоцировала короткое Лунное затмение.

Огромное черное пятно на большой скорости двигалось со стороны Японского моря. Затем пятно остановилось и на несколько минут почти полностью закрыло естественный спутник Земли.

Что это: НЛО или загадочная планета Нибиру?, - гадают пользователи Всемирной паутины. Ответа на этот вопрос пока нет. Добавим, некоторые СМИ сообщают, что аналогичное явление было замечено и в Новокузнецке.