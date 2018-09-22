Фото: во Владивостоке ищут причину Лунного затмения
22 сентября 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 22 сентября, очевидцами необычного Лунного затмения стали жители и гости Владивостока. Причину загадочного явления обсуждают пользователи социальных сетей на всей территории страны.
Очевидцы рассказывают, что приблизительно в первом часу ночи странная темная тень, движущаяся по почти безоблачному небу, спровоцировала короткое Лунное затмение.
Огромное черное пятно на большой скорости двигалось со стороны Японского моря. Затем пятно остановилось и на несколько минут почти полностью закрыло естественный спутник Земли.
Что это: НЛО или загадочная планета Нибиру?, - гадают пользователи Всемирной паутины. Ответа на этот вопрос пока нет. Добавим, некоторые СМИ сообщают, что аналогичное явление было замечено и в Новокузнецке.
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