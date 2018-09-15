Дайверы обнаружили НЛО на дне Балтийского моря

Группа шведских дайверов-искателей сокровищ, называющих себя Ocean X Team, обнаружила странную аномалию на дне Балтийского моря. Больше всего необычный объект походил именно на НЛО.

Команда Ocean X обследовала участок морского дна при помощи гидролокатора. Один из снимков привлек особое внимание дайверов. Диаметр дискообразного объекта на снимке составлял 60 метров.

При изучении объекта команда столкнулась со сложностями. Во-первых, объект залегал на довольно большой глубине. Во-вторых, при попытке приблизиться происходило нечто аномальное.

Когда корабль исследователей оказывался над объектом, полностью отключалась вся электроника: компьютеры, локаторы, камеры и даже спутниковый телефон.

Но стоило команде удалиться от находки на расстояние порядка 200 метров, все функции электроники восстанавливались, она продолжала работать в штатном режиме.

Сам объект представлял собой нечто вроде дискообразного гриба. Как рассказали члены команды Ocean X, никто из них никогда не сталкивался ни с чем подобным.

В верхней части объекта имеются странные каменные образования с черными следами, напоминающими сажу от пожара. А путь к нему напоминает взлетно-посадочную полосу или борозду после крушения.

По словам одного из исследователей, он спускался на дно, чтобы получить ответы, однако вместо этого каждый раз получал еще больше вопросов. Например, отсутствие сейсмической активности в данном регионе позволяло предположить, что объект вряд ли состоит из вулканической или горной породы.

Однако, много позже дайверам все же удалось поднять на поверхность часть находки, которая была похожа на обшивку космического корабля, и передать ее на изучение специалистам.

Анализ материала показал, что объект выполнен из металлов, которые не известны человечеству, пишет RuNews24. Множество догадок породила необычная находка. Некоторые придерживаются мнения об НЛО, другие полагают, что это купол храма, ушедшего под воду десятки столетий тому назад.

Так или иначе, за время, прошедшее со времени обнаружения находки, ученые так и не смогли предложить правдоподобной версии относительно того, чем именно является таинственный объект.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ocean X Team (@oceanxteam)7 Окт 2016 в 1:48 PDT