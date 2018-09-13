Уфологи сообщили о новых находках на базе НЛО в Антарктиде

На территории Антарктиды на обнаруженной ранее, как считают уфологи, заброшенной базе НЛО найдены странные объекты. Экспертам удалось рассмотреть в ледниках два инопланетных диска, якобы оставленных пришельцами. Ученые: на территории Антарктиды находится гигантская база НЛО

Как сообщили исследователи, размеры первого составляют пятьдесят на тридцать метров, а второй предмет - идеальный диск диаметром около тридцати метров, передает vistanews.ru. Теоретики заговора предполагают, что произошла катастрофа и части НЛО разбросало около базы пришельцев.

Ранее уральский исследователь заявил, что обнаружил на спутниковых снимках Антарктиды секретную базу Третьего рейха. Рядом с таинственной постройкой со свастикой стоит, вмерзшая в лед, 100-метровая субмарина.