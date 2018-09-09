На дне Тихого океана ученые обнаружили следы внеземной техники?

Британские специалисты Национального океанографического центра в Саутгемптоне с помощью глубоководного робота обнаружили на дне Тихого океана между Мексикой и Гавайями странные "следы".

Их глубина около тридцати сантиметров и длиной примерно 2,5 метра, расположены отметины на глубине 4 километров.

По словам ученых, вероятность того, что это остатки горных работ или научных операций, исключена. Для рыб или глубоководных животных следы слишком большие, сообщает Express.co.uk.

Некоторые эксперты склоняются к мнению, что это следы техники, которой не существует на Земле.