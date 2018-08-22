В Нью-Йорке очевидцы сняли на видео гигантский НЛО
22 августа 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
В небе над Нью-Йорком на днях был замечен неопознанный летающий объект. Очевидцам удалось снять воздушный корабль пришельцев на видео и разместить данную запись в сети Интернет.
В воскресенье, 19 августа, десятки жителей Нью-Йорка могли наблюдать гигантский НЛО, пролетающий над территорией города. Некоторым очевидцам удалось снять объект на видео.
Все нью-йоркцы сошлись во мнении, что стали свидетелями полета инопланетного космического корабля. Уфологам пришлось признать, что ранее им не приходилось сталкиваться с НЛО такого размера.
Есть мнение, что очевидцы приняли за НЛО военный самолет, либо дирижабль, однако опровержений от военных пока не поступало.
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