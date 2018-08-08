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Уфолог: фото с пришельцем и база НЛО на Луне

8 августа 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Уфолог: фото с пришельцем и база НЛО на Луне
pixabay.com

Известный уфолог уверяет: NASA намеренно скрывает правду - пришельцы принимают участие в исследовании Луны и, более того, контактируют с астронавтами. В доказательство специалист приводит фотографии.


Скотт Уоринг, популярный специалист в области уфологии, опубликовал новые подтверждения существования пришельцев. На последних снимках американского научного ведомства NASA ему удалось обнаружить инопланетные постройки, сделанные руками пришельцев. На поверхности естественного спутника Земли уфолог обнаружил башню и базу НЛО.

 


Чуть ранее Уоринг опубликовал видео. На снимке, который американец подробно разбирает в видеоролике, экипаж "Аполло-10" запечатлен вместе с инопланетянином. Снимок является стоп-кадром с пленки, обнаруженной уфологом. По мнению автора, внеземной разум выдает наличие больших черных глаз, которые защищают встроенные линзы. Когда экипаж фотографировался на камеру, линзы существа опустились, чтобы защититься от вспышки.

 

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