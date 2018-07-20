Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак

Жители Кейптауна заметили в небе город-призрак. На видеозаписи, опубликованной в Интернете, можно заметить плотный дым над домами, в котором виднеются полупрозрачные здания.

Многие высказывают мнение, что на ролике запечатлена просто иллюзия, возникшая из-за густой дымки, из-за которой в городе мало что видно.

Но другие утверждают, что этот летающий город - свидетель исчезнувших цивилизаций. Причинами исчезновения города-призрака могли стать война или крушение огромного космического объекта.