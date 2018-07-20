Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак
20 июля 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Кейптауна заметили в небе город-призрак. На видеозаписи, опубликованной в Интернете, можно заметить плотный дым над домами, в котором виднеются полупрозрачные здания.
Многие высказывают мнение, что на ролике запечатлена просто иллюзия, возникшая из-за густой дымки, из-за которой в городе мало что видно.
Но другие утверждают, что этот летающий город - свидетель исчезнувших цивилизаций. Причинами исчезновения города-призрака могли стать война или крушение огромного космического объекта.
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