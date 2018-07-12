Уфолог показал видео взлета НЛО с поверхности Луны

В сети активно комментируют видео частного исследователя, который заявил, что стал свидетелем взлета нескольких инопланетных кораблей с поверхности Луны. На записи можно рассмотреть не менее десятка объектов.

Они следуют друг за другом по заданной траектории. Многие пользователи поверили уфологу и высказали не новое предположение, что у пришельцев может быть база на Луне. Скептики же заявили, что астроном-любитель использовал инструменты фотошопа, сообщает OAnews. Но астроном-любитель заявляет, что запись подлинная.