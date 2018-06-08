Астрономы объяснили, почему земляне до сих пор не встретились с инопланетянами

Ученые проанализировали ряд факторов и выяснили, почему земляне до сих пор не встретились с инопланетянами. Данное нестандартное исследование проводили астрономы из Рочестерского университета, США.

Специалист Адам Фрэнк считает, что "убийцей" внеземного разума являются глобальное потепление и изменение климата. В издании Astrobiology отмечается, что эти факторы приобретают не только планетарное, но и космическое значение.

Некоторые специалисты полагают, что мы не можем выйти на связь с инопланетянами из-за того, что их цивилизации исчезают слишком быстро. В качестве примера приводится страшная экологическая катастрофа на острове Пасхи, где стремительно растущее население в какой-то момент истощило ресурсы. В регионе началась глобальная война, вследствие чего не осталось ни одного человека, цивилизация исчезла бесследно. Вероятно, с гуманоидами происходит нечто подобное