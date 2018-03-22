На Марсе нашли идеально круглый шар непонятного происхождения

Уфологи сообщают, что нашли на снимках поверхности Красной планеты шары идеальной формы. Происхождение объектов еще предстоит объяснить представителям традиционной науки.

Отмечается, что эти снимки были сделаны несколько лети назад. Пользователи Сети сразу же стали строить догадки, откуда же они появились на Марсе. Многие тут же начали выдвигать шуточные версии, например, заявили, что этим предметом является футбольный мячик, запущенный в космос известным игроком Месси. Еще один вариант — экипаж «Аполлона-14» развлекается на Красной планете.

Специалисты предполагают, что это некие железистые конкреции — объекты, которые образуются при уплотнении осадков в угольных месторождениях.

Сторонники теории существования разумных цивилизаций считают, что шарики сделаны из мрамора, а, следовательно, они рукотворны.