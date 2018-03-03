Чайки или инопланетяне: жители США были напуганы светящимися объектами в небе

В небе над американским городом Милуоки, расположенным в штате Висконсин, были зафиксированы странные объекты. Местные жители испугались, поскольку приняли их за космические корабли инопланетян.

Впоследствии выяснилось, что "неопознанные летающие объекты", оставляющие за собой странные белые линии, это обычные чайки. Корреспондент телеканала Fox 6 специально съездила к месту, над которым планировали "светлячки", чтобы убедиться в отсутствии опасности.

Как сообщает "360", стая птиц летала над подсвечивающимся зданием окружного суда. Прожекторы освещали тела чаек, вследствие чего они приобрели весьма загадочный вид.