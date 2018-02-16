Источник: Гитлер планировал сжигать города при помощи космической станции

Специалисты сделали поразительное заявление о планах Адольфа Гитлера. Согласно некоторой информации, эксперты Третьего рейха планировали построить на орбите Земли настоящую "Звезду смерти".

Ряд источников утверждает, что по задумке данный аппарат очень напоминает вымышленную космическую станцию из киносаги "Звездные войны", однако по способу строительства отличается от нее. Как уточняет портал Anonsens , на чертежах база под названием "Солнечный пистолет" имеет подвижные зеркальные панели, которые могли бы сжигать города, а также кипятить воду в озерах и реках.



Якобы эта станция должна была стать смертельным оружием, однако у Гитлера не было возможности вывести ее на орбиту нашей планеты, вследствие чего его коварные планы не осуществились.