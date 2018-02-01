Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи сделали поразительное заявление о посещении Земли инопланетянами. Согласно некоторой информации, около 12 тысяч лет назад на нашей планете высадилось целое племя пришельцев.

Охотники за инопланетянами убеждены, что рост гуманоидов достигал 1,3 метра, причем их головы были вытянутыми и крупными, а само тело очень маленьким.

Как уточняет портал Anonsens, не исключено, что корабль пришельцев разбился в горах на северо-западе Китая. О случившемся уфологи узнали благодаря исследованию ученого Чи Пу Тэя, который в далеком 1937 году якобы обнаружил могилы инопланетян. Рядом находились непонятные предметы в форме дисков, на которых были замечены неизвестные науке письмена.