Уфологи обнаружили на Меркурии следы местных обитателей

Вездесущие уфологи сумели отыскать на снимках с поверхности Меркурия, сделанных камерами зонда «Мессенджер», следы присутствия местного населения. Там разглядели рукотворную гору или пирамиду.

Пока непонятно, живут ли меркурианцы сейчас или они проживали на Меркурии в прошлом. Как считает известный уфолог Скотт Уоринг и его коллеги, такая гора просто не может быть создана природой, передает esoreiter.ru.

К сожалению, как отмечают независимые исследователи космоса, все основные тайны Меркурий хранит на своей обратной стороне, которая не видна с Земли, а потому практически не изучена.

Ранее уфологи нашли на снимке Меркурия, сделанном несколько лет назад станцией «Маринер-10», загадочную фигуру. Обнаруженный ими объект напоминает молящегося инопланетянина.

Сообщалось также, что зарубежные астрономы опровергли появившиеся в околонаучной среде утверждения о том, что на Меркурии может существовать жизнь.