Уфологи считают, что Японию скоро атакуют инопланетяне

Японцы оказались свидетелями удивительного явления, возникшего над территорией острова Кюсю. Исследователи в области уфологии сразу же сообщили, что речь может идти о признаках скорого вторжения пришельцев.

На днях в небе над островом зависло огромное разноцветное облако, которое потом растворилось. Жители отправили фотографии уфологам.

Ученые никак не могут согласиться с теорией об инопланетянах, утверждая, что данное явление стало результатом повышения уровня влажности воздуха и не более того, сообщает "Владтайм".