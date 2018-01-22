В пустыне Аризоны заметили устрашающий НЛО поразительной формы

В пустыне американского штата Аризона был зафиксирован летающий объект поразительного вида. Согласно последней информации, предполагаемый корабль пришельцев заметил в небе сотрудник полиции.

Мужчина не растерялся и заснял уникальное явление на свой смартфон, а затем опубликовал ролик в интернете. На записи отчетливо видно сферу, от которой исходит невероятно яркий свет. Как уточняет портал Faktom.ru, уфологи считают, что этот угрожающего вида аппарат используется инопланетянами для слежки за землянами.

Скептики, однако, утверждают, что видеозапись, о которой идет речь, является обычным монтажом. Они убеждены, что охотники за пришельцами всеми силами пытаются напугать жителей Земли и посеять панику.