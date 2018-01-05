Похожий на гигантскую медузу объект сняли на видео в горах Кавказа

В интернете появилась сделанная на горе Эльбрус видеозапись, на которой запечатлен неопознанный летающий объект, напоминающий гигантскую медузу. Ролик был опубликован зарубежными пользователями сети на YouTube.

Мнение комментаторов, высказавшихся по поводу увиденного, разделились. Часть пользователей выразила уверенность в том, что на видео попало испытание российскими военными нового оружия. Нашлись и те, кто разглядел на опубликованных кадрах демонов.

Ранее сообщалось, что любители уфологии обнаружили на фотографии Марса, сделанной NASA, статую Иисуса Христа. Исследователи-энтузиасты начали составлять список планет, на которых мог побывать основатель христианской религии.