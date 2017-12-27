Конспирологи убеждены, что в центре Земли обитают пришельцы-гиганты

Сторонники конспирологической теории сделали на днях шокирующее заявление. По мнению ряда специалистов, в центре нашей планеты обитают настоящие чудовища – гигантские представители внеземной цивилизации.

Конспирологи полагают, что NASA известно о наших "соседях", однако сотрудники агентства тщательно скрывают эту информацию, чтобы не сеять панику среди землян. Как отмечает портал Anonsens, ссылаясь на эксперта по имени Родни Клэфф, рост страшных существ достигает трех метров.

Есть также специалисты, которые придерживаются другого мнения: они считают, что под землей живут не инопланетяне, а нацисты, которые спрятались там после Второй мировой войны.