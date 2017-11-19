Уфолог рассмотрел на снимке NASA марсианскую улитку

Американский уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что ему удалось обнаружить на фотографии Марса существо больших размеров, похожее на улитку. Данный снимок был сделан космическим агентством NASA.

Охотник на НЛО убежден, что Красная планета вопреки утверждениям ученых является обитаемой, пишет издание «Актуальные Новости» . Сотрудникам NASA, по мнению уфолога, этот факт также известен, однако они скрывают правду от общественности.

Ранее коллега Уоринга Роберт Андерс сообщил, что исследователи-энтузиасты разглядели иероглифы инопланетян, начертанные рядом с американским марсоходом. По словам Андерса, письменные знаки похожи на японские.