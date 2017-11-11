Эксперты уверены, что Нибиру негативно влияет на сейсмическую активность Земли

Ученые еще раз проанализировали все данные, имеющиеся у них о таинственной планете Нибиру, и пришли к неутешительному выводу.

По словам экспертов, данное небесное тело негативно влияет на сейсмическую активность Земли. Специалисты полагают, что наша планета к настоящему моменту вошла во вторую фазу всплеска сейсмической активности.

Как уточняет портал VladTime.ru, определенные ученые убеждены, что это связано именно с Нибиру. Согласно некоторым данным, к 38-й неделе текущего года было зафиксировано на 6 землетрясений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что Земля якобы уже прошла рубеж, за которым произошло необратимое изменение сейсмической активности.