Возле пирамиды Хеопса найдены объекты, похожие на гигантские письмена пришельцев

Неподалеку от пирамиды Хеопса обнаружены странные объекты, напоминающие гигантские письмена пришельцев.

Таинственную находку недавно удалось сделать американскому сценаристу по имени Гэри Паркер, который внимательно рассмотрел снимки со спутника. По его словам, надписи сделаны на иврите и находятся также на плато Гизы. Как отмечает портал TerrNews, в общей сложности Паркер обнаружил три фразы. Первая переводится как: "Я тот, кто я есть – Творец всего сущего". Вторая гласит: "Я бог и повелитель исподнего мира". А третья и вовсе содержит предсказание: "Ожидайте моего следующего прибытия".

Сценарист убежден, что данные сообщения оставлены инопланетянами, которые помогли древним людям возвести пирамиды. Не исключено, однако, что эти надписи появились куда позже и не имеют никакого отношения к внеземным цивилизациям.





