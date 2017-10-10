Уфологи нашли упоминание об инопланетянах-асурах в документах ФБР

Эксперты-уфологи сообщили о попавшем к ним в руки ранее секретном документе ФБР США, в котором описываются упоминания об инопланетянах-асурах. Землю уже много лет посещают эти эфирные формы жизни.

Эфирные существа прилетают к нам с миром и остаются на Земле на некоторое время. Внешне они напоминают людей, но значительно превосходят их по размерам. Место их обитания находится в другом пространстве и времени, об этом эфирном измерении у землян совсем мало информации, сообщает издание ʺРоссийский Диалогʺ. Инопланетные формы внешне похожи на людей, но гораздо крупнее их по размерам.

Пришельцы владеют высокоразвитыми технологиями, опасения внушают их инопланетные корабли, оснащенные сверхмощными боевыми лучами.