Появившийся в небе над Тюменью НЛО сочли знаком приближающегося конца света
19 сентября 2017, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из тюменских пабликов в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии неопознанного летающего объекта, сделанные в небе над городом.
Запечатлевший НЛО мужчина рассказал, что увидел среди облаков «непонятное сияние». По словам тюменца, «оно переливалось несколькими цветами радуги и через несколько минут пропало».
Часть пользователей, прокомментировавших публикацию, сообщила, что тоже наблюдала странное явление. Кто-то из горожан увидел в появлении НЛО признак скорого конца света.
Большинство комментаторов сошлось во мнении, что автор поста снял гало - светящееся кольцо вокруг источника света. Скептики посоветовали горожанину открыть школьный учебник физики.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в NASA прокомментировали сообщения об очередном конце света, назначенном на 23 сентября.