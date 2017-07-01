Сообщение об использовании на Марсе детей-рабов прокомментировали в NASA

NASA пришлось официально опровергнуть сделанное на американском телевидении шуточное заявление об использовании на Марсе детей-рабов.

Телеведущий Алекс Джонс в одной из своих последних программ взял интервью у бывшего сотрудника ЦРУ Роберта Дэвида Стила. В ходе беседы Стил решил подшутить над любителями конспирологии и рассказал, что на Марсе уже несколько десятков лет функционирует колония, в которой трудятся дети-рабы с Земли. Часть зрителей не поняла юмора и принялась тиражировать данную информацию в социальных сетях.

Встревоженных американцев поспешил успокоить пресс-секретарь NASA Гай Вебстер. Он заявил, что на Красной планете работают только марсоходы.