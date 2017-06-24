Заряжающийся от Солнца НЛО обнаружили на снимках NASA уфологи
24 июня 2017, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Американские уфологи обнаружили на фотографиях Солнца, сделанных NASA, неопознанный летающий объект.
Данные снимки были получены несколько лет назад, однако космическое агентство опубликовало их только сейчас. Исследователи-энтузиасты считают, что на ставших достоянием общественности фотоматериалах изображен корабль инопланетян. Уфологи высказали предположение, что «летающие тарелки» заряжаются от звезды энергией, которая необходима для космических полетов.
Стоит отметить, что с подобными заявлениями охотники на НЛО выступают регулярно. Ранее они опубликовали видео, в котором рассказывается о замеченных около Солнца инопланетянах.