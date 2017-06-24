Заряжающийся от Солнца НЛО обнаружили на снимках NASA уфологи

Американские уфологи обнаружили на фотографиях Солнца, сделанных NASA, неопознанный летающий объект.

Данные снимки были получены несколько лет назад, однако космическое агентство опубликовало их только сейчас. Исследователи-энтузиасты считают, что на ставших достоянием общественности фотоматериалах изображен корабль инопланетян. Уфологи высказали предположение, что «летающие тарелки» заряжаются от звезды энергией, которая необходима для космических полетов.

Стоит отметить, что с подобными заявлениями охотники на НЛО выступают регулярно. Ранее они опубликовали видео, в котором рассказывается о замеченных около Солнца инопланетянах.