США признают превосходство России - гласит пророчество Ванги

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предсказала много событий, некоторые из которых уже сбылись, а какие-то ждут своего предначертанного часа. О некоторых видениях стало известно только сейчас – так хотела сама прорицательница.

Через 20 лет любимая невестка Ванги Здравка Янева впервые озвучила еще одно пророчество Ванги, касаемое двух главных держав – России и США.

"Когда в Америке будет чернокожий президент, тогда Америка пойдет вниз. И там будут большие проблемы", - предупреждала она. Уже тогда Ванга видела две главных ошибки Барака Обамы. "Кровь в центре Киева и тотальный пожар на Ближнем Востоке. Будет третья война. Она будет долгая и длительная. Она будет другая, дипломатическая война. Погибнут многие люди", - предвидела она нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

Она не видела будущего арабской республики - "Дамаск будет разрушен до основания".

Еще во времена СССР Ванга предсказывала его распад: "Сейчас вы называетесь Союзом, а потом вы будете называться, как при святом отце Сергии, — Русью. Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство. Так вернется слава России и все узнают, кто она, и Америка подпишет и признает силу России. Но нескоро, когда упадет Сирия", вспоминает пророчества болгарской ясновидящей канал НТВ.



