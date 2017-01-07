Сенсация: на поверхности Марса обнаружены тела двух инопланетян

Сегодня в СМИ поступила очередная сенсационная информация с Марса.

На фотографиях, которые сделал марсоход Curiosity, уфологи разглядели уникальные объекты - космический корабль и тела двух инопланетян. Уточняется, что снимки демонстрируют обломки летающей тарелки и полуистлевшие трупы существ, у которых видны ребра и продолговатые черепа, передает портал goroday.ru.

В настоящий момент нет никакой возможности получить дополнительную информацию и новые кадры, поскольку марсоход уже отошел на большое расстояние от места, где были сделаны снимки.