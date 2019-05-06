Вчерашняя трагедия в столичном аэропорту "Шереметьево" с Суперджетом-100 авиакомпании "Аэрофлот" показала, как начальники пытаются минимизировать панику после аварии и сместить акценты с её причин на другие факты. Официальные чиновники и авиакомпания занимались осознанным искажением информации и вбросами.



Как пишет Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", Следственный комитет намеренно оперировал количеством выживших, а не погибших и выпустил к журналистам юную пиарщицу для достижения эффекта всеобщего сочувствия.



Авиаэксперт Анастасия Дагаева заметила, что "Аэрофлот" на своём сайте также вывесил списки не погибших, а выживших. Только в глубокой ночи появились сообщения о погибших.



Также поступило и руководство аэропорта "Шереметьево". Мало того, что к месту трагедии не допустили сотрудников МЧС, пытаясь справиться своими силами, но и три раза после аварии "Аэрофлот" менял обложку в Facebook, и поменял на правильную чёрную - в глубокой ночи.



"Беспощадный пиарщик" сообщает, что главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов в своём посте пишет о попытке переложить вину за катастрофу на пассажиров, и не желая в этом участвовать, просто удаляет новости про выносимые чемоданы из салона горящего лайнера с сайта "Ведомостей".



Первый канал не мог не сообщить об авиакатастрофе, но в сюжетах избегал называть марку самолета: Сухой в эфире был назван Сухим лишь единожды.



А выводов, как обычно, не будет. Действия официальных лиц авиакомпании, аэропорта и чиновников приведут к абсолютному недоверию со стороны общества, которое неизвестно к чему приведёт.





Почему сгорел Суперджет 100