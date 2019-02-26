«Ъ»: Цены на авиабилеты в России выросли на треть

Сервисы продажи авиабилетов отмечают рост среднего чека на перелеты за последние месяцы. Об этом во вторник, 26 февраля, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервисов.

Сильнее всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару. Среди международных маршрутов наибольший рост зафиксировали на направлениях Москва - Барселона и Санкт-Петербург - Бангкок.

Перевозчики заявляют, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля. Эксперты говорят, что компаниям пришлось повысить цены, чтобы возместить выросшие расходы, поясняет издание.