В московских аэропортах задержаны более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержано, 7 вылетов отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Причиной послужили неблагоприятные погодные условия в российской столице.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в аэропорту "Внуково" задержано 6 рейсов, в "Шереметьево" - 38 рейсов, а в аэропорту "Домодедово" 12 рейсов задержаны и 7 - отменены совсем.

Изменения в графике рейсов связаны со снегопадом, который наблюдается сегодня в Москве. По данным Гидрометцентра, осадки ожидаются до конца дня, местами снег будет перерастать в метель.