МС-21 перелетел из Иркутска в Жуковский

17 октября первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Раменском Московской области для продолжения летных испытаний. Самолет преодолел около четырех с половиной тысяч километров без посадки за шесть часов. Полет проходил на высоте 10 тысяч метров.



Как сообщает пресс-служба ПАО «Корпорация «Иркут», управлял самолетом летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко. По его словам, полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.



– Сегодняшний день открывает новый этап в истории создания МС-21. Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолета, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства. В программе МС-21, наряду с «Иркутом», принимают участие целый ряд предприятий Объединенной авиастроительной корпорации, партнеры из Ростеха и ведущие зарубежные компании. Эта программа вывела наши предприятия на новый технологический уровень и обеспечила профессиональный рост специалистов, – заявил президент Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь.



Первый вице-президент-генеральный конструктор Корпорации «Иркут» Олег Демченко отметил, что проведенные на ИАЗе летные испытания МС-21 и длительный перелет самолета подтверждают заявленные характеристики машины.



– С сегодняшнего дня испытания будут продолжены на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени Яковлева. Специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний, – сказал он.



Напомним, сейчас на заводе строятся четыре опытных самолёта МС-21. Второй летный образец МС-21 на ИАЗе намерены собрать к концу года, третий и четвертый – в первой половине 2018 года. Сертификационные испытания будут завершены в 2019 году. Тогда же планируется сдача четырех первых машин, которые будут перевозить пассажиров – к их изготовлению на заводе уже приступили.

по сообщению портала "Телеинформ"