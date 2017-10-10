Самолет-хорошо: Волгоград свяжут с Дубаем и Пхукетом

В теплые страны, где сезон отдыха только входит в разгар, организовал два новых рейса международный аэропорт Волгограда.

Новые направления открывают, учитывая пожелания волгоградцев. Проведя опрос, выяснили, что значительная часть жителей хотела бы летать прямым рейсом в Объединенные Арабские Эмираты. За дорогу без пересадок до тайского Пхукета также набралось немалое число голосов.

В аэропорту объявили, что рейс в ОАЭ с посадкой в Дубае вылетит уже в конце этого месяца – 24 октября. Таиланд планируют открыть на зимние каникулы, 3 января. Учитывая намечающийся спрос, чартерные рейсы намереваются сделать с интервалом один раз в неделю.