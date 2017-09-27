Владелец авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать свой бизнес за 1 рубль. Мурсекаев объяснил свою позицию тем, что ему якобы надоела авиация и он готов расстаться с этим бизнесом.

Предложение владельца «ВИМ-Авиа» о ее продаже прозвучало на совещании с кредиторами в Росавиации. Владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил, что готов продать свою компанию за 1 рубль, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Нерадько также сообщил депутатам Госдумы РФ, что Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и его может уже не быть в России. Мурсекаев должен был прийти на совещание по поводу оплаты 50 млн рублей на расходы по операционной деятельности, но на совещание не пришел и на звонки не отвечает.