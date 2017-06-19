К развитию аэропорта Шереметьево привлекут госкорпорацию

В московском аэропорту Шереметьево планируют в текущем году построить третью взлетно-посадочную полосу. К строительству привлекут ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД).

О планах строительства третьей ВВП в аэропорту Шереметьево 19 июня пишет газета «КоммерсантЪ».

Для этого госкорпорация вынуждена будет изменить свой устав, чтобы получить функции заказчика-застройщика новой ВПП-3. Известно, что объемы финансирования ВПП станут больше за счет привлечения внебюджетных средств. Сама госкорпорация вложит в строительство 7,7 млрд рублей (3,2 млрд рублей - в текущем году, 3,5 млрд рублей - в 2018 году и 1 млрд рублей - в 2019 году).

В конце 2016 года воздушная гавань Шереметьево столкнулась с нехваткой денег на реконструкцию объектов, которые входят в федеральную собственность. Не доставало 19 млрд. рублей, из которых 13 млрд. рублей требовалось на строительство ВПП-3. Российское правительство решило наделить госкорпорацию правом направлять часть прибыли на строительство своей инфраструктуры, а не государству.