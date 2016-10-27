МЖД частично меняет расписание на Курском направлении

Линия «Москва – Курск» с первого ноября пополнится еще одним маршрутом. Скоростной локомотив «Ласточка» снова соединит столицу и Курск. «Ласточку» сняли с линии по техническим причинам, которые устранены.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщают, что скоростной локомотив «Ласточка» станет ходить каждый день от платформы Москва-Курская в 17.55, и доставлять пассажиров в Курск к 23.34. Со второго ноября «Ласточка» станет ходить в обратном направлении, отправляясь с вокзала города Курск в 06.23 и к 12.00 прибывать на станцию Москва-Курская, передает «Росбалт».

По причине таких изменений расписание некоторых пригородных электричек Курского направления МЖД немного изменено.

Например, поезд № 6120 от Серпухова до Москвы станет отъезжать от платформы на десять минут позже прежнего (он отправлялся в 10.30), а подольская электричка на Москву № 6248 будет отправляться на 11 минут позже, то есть в 11.31.

Экспресс от Серпухова на Царицыно № 7152, что ходит по дням рабочей недели, будет отправляться на 18 минут раньше прежнего. Поменяется и расписание электричек № 6160 Чехов - Москва и № 6252 Подольск - Москва, которые теперь станут отходить от станции в 12.53.