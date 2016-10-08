Экологические сборы от авиаперевозок пойдут не по российской схеме

Россия, Индия и Китай не поддержали схему регулирования выбросов парниковых газов в авиапервозках, предложенную Международной организацией гражданской авиации (ICAO). И предложили альтернативный вариант.

Он прост: единый экологический сбор с каждой тонны топлива. Однако, будучи в меньшинстве, как считают эксперты, вряд ли России удастся отстоять свой вариант. Максимум – внести дополнения в резолюцию ICAO, поддержанную почти 60-ю странами. Согласно ей, в случае превышения бесплатных норм выбросов, авиакомпании будут вынуждены покупать квоты на выбросы, средства от продажи которых пойдут на природоохранные проекты.

Как считают разработчики альтернативной резолюции, покупка квот на выброс парниковых газов снизит инвестирование других экологических проектов и безопасность перелётов, а также ударит по авиаперевозкам стран «третьего мира».

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