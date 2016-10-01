Очередное соглашение подписано в рамках инвестиционного форума "Сочи-2016". Создается авиационно-транспортный узел на Северном Кавказе. Соглашение подписали Минтранс, Минкавказ и аэропорт Минеральные Воды.

Министр транспорта России Максим Соколов на церемонии подписания соглашения заметил, что Северный Кавказ - это уникальный регион нашей страны и задача авиаперевозчиков – обеспечить транспортную доступность и транспортную связанность республик и субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Соколов напомнил, что аэропорт Минеральные Воды несколько десятилетий назад был четвертым в стране по пассажиропотоку на территории СССР.