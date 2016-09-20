В США разбился самолет-разведчик

СРОЧНО
|20.09 22:10  Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес |20.09 21:52  Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России |20.09 21:27  Малышка утонула в ведре с водой |20.09 20:39  Президент Белоруссии: Россия давит на нас! |20.09 18:40  Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку" |20.09 18:20  WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами |20.09 17:48  Washington Post предрекает Путину крах системы |20.09 17:42  Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом |20.09 17:25  Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть |20.09 17:17  Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады |20.09 17:13  Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения |20.09 17:10  На юге Москвы рухнул строительный кран |20.09 16:02  Лавров и Керри встретились в Нью-Йорке |20.09 15:49  Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай |20.09 15:15  Мусоровоз опрокинулся в Москве и засыпал дорогу содержимым |20.09 14:59  Правительство РФ объявило гонорары паралимпийцев |20.09 14:48  Дмитрий Медведев встретился с сыном Фиделя Кастро в Москве |20.09 13:55  Песков прокомментировал предложение Минфина повысить страховые взносы |20.09 13:25  Бывший участник телешоу "Дом-2" задержан в Москве |20.09 13:08  На Сочи надвигается шторм |20.09 12:54  Охотник на Ямале перепутал рыбака с белкой и убил его |20.09 12:39  Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру на борту самолета, летевшего в США |20.09 12:28  Пилот самолета авиакомпании Saudia Airlines запросил срочную помощь |20.09 11:58  Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону |20.09 11:54  В Москве спасли запертого в автомобиле годовалого ребенка |20.09 11:42  В Москве мужчина изнасиловал двоих детей в кабине лифта |20.09 11:15  В Москве мертвую женщину обнаружили в одном из отелей на Тверской |20.09 10:39  Байкер сбил насмерть пожилого мужчину и погиб сам в Новой Москве |20.09 10:39  США "трясут" с ВТБ пять миллионов долларов |20.09 10:30  Завершился 7-й тур РФПЛ

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Туризм Авиа, ж/д транспорт

В США разбился самолет-разведчик

20 сентября 2016, 22:45 [ «АН-онлайн» ]

В США разбился самолет-разведчик
youtube.com

В 1960 году над территорией СССР был сбит американский самолет-разведчик U-2. 20 сентября 2016 года история повторилась, но уже в небе США: самолет-шпион разбился в штате Калифорния, пилоты катапультировались.

Самолет U-2 в США известен как Dragon Lady. Воздушный разведчик, потерпел крушение во время тренировочного полета. В настоящее время идет расследование всех обстоятельств инцидента.

Первая модель самолета U-2 была представлена в 1955 году, машина предназначалась для ведения разведки на сверхбольших высотах, чтобы тогдашние ПВО не могли его достать (отсюда и сверхбольшие крылья самолета: они незаменимы для полета в разреженном воздухе).  4 июля 1956 года, в день независимости США, U-2 совершил свой первый разведывательный полет над территорией СССР, передает РИА Новости.

1 мая 1960 самолет U-2, пилотируемый Гэри Пауэрсом, был сбит во время полёта над Свердловском (ныне Екатеринбург).

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Футбол

У российского футбола женское лицо: женская сборная вышла в финал ЧЕ - 2017

У российского футбола женское лицо: женская сборная вышла в финал ЧЕ - 2017

Обыграв команду Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2017, женская сборная России по футболу вышла в финальную часть турнира, об этом 20 сентября сообщает портал «Лента.ру».

//Общество

Почти треть миллиона российских пенсионеров остались без разовых выплат

Почти треть миллиона российских пенсионеров остались без разовых выплат

Без единовременных выплат остались порядка 300 тыс. российских пенсионеров, постоянно проживающих за границей. Они не получат 5 тыс. руб., которыми правительство заменило повторную индексацию пенсий.

//ВПК

Путин пошутил над рабочим концерна "Калашников" (ВИДЕО)

Путин пошутил над рабочим концерна "Калашников" (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил концерн "Калашников" в Ижевске, поздравив работников завода с Днем оружейника, и подшутил над очень серьезным рабочим. Видео шутки тут же попало в сеть.

//Наука

«Роскосмос» модернизирует Байконур на 1,8 миллиардов рублей

«Роскосмос» модернизирует Байконур на 1,8 миллиардов рублей

Госкорпорация «Роскосмос» заказала центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) модернизацию космодрома Байконур на общую сумму около 1,8 миллиардов рублей, сообщает сайт ЦЭНКИ.

//Происшествия

Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть

Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть

В Одинцовском районе Подмосковья мужчина, вооруженный бензопилой, напал на супругов-дачников. Злоумышленник отсек мужчине бензопилой кисть, а его жену, пытавшуюся помешать, ударил молотком по голове.

//Общество

Корпорация Apple с гаджетов перешла на пакеты: первый пакет уже изобретен

Корпорация Apple с гаджетов перешла на пакеты: первый пакет уже изобретен

Корпорация Apple снова удивляет, но на этот раз не новинками хайтека, а … пакетами, обычными бумажными пакетами с двумя ручками. Правда, пакет от Apple непростой, он на 60% состоит из отходов.

//Шоу-бизнес

Бред Питт: я глубоко опечален разводом

Бред Питт: я глубоко опечален разводом

Американский актер Брэд Питт дал комментарий по поводу развода с актрисой Анджелиной Джоли. Артист заявил, что глубоко опечален этим фактом, но отметил, что благополучие их детей намного важнее.

//Культура

"Бурановские бабушки" спели песню о ЧМ-2018 и сняли на нее клип ВИДЕО

"Бурановские бабушки" спели песню о ЧМ-2018 и сняли на нее клип ВИДЕО

Знаменитый российский ансамбль "Бурановские бабушки" снял клип на песню "Оле-Ола", которая посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом говорится на официальном сайте для болельщиков ЧМ в России.

//Шоу-бизнес

Джим Керри может быть "убийцей" своей бывшей возлюбленной?

Джим Керри может быть "убийцей" своей бывшей возлюбленной?

Всемирно известного голливудского актера Джима Керри обвинили в причастности к гибели его бывшей возлюбленной Катрионы Уайт. В сентябре прошлого года Катриона Уайт покончила жизнь самоубийством.

//Авиа, ж/д транспорт

В США разбился самолет-разведчик

В США разбился самолет-разведчик

В 1960 году над территорией СССР был сбит американский самолет-разведчик U-2. 20 сентября 2016 года история повторилась, но уже в небе США: самолет-шпион разбился в штате Калифорния, пилоты катапультировались.

//Общество

Волгоградцы «скинулись» на операцию раненной прокурором собаки

Волгоградцы «скинулись» на операцию раненной прокурором собаки

Неравнодушные свидетели происшествие отвезли раненное животное в клинику, где собаке сделали операцию, извлекли пулю и наложили швы. Напомним, что инцидент произошел рано утром 19 сентября.

//Новости ADWILE

//Общество

Расстрел гуманитарного конвоя в Сирии: как это было (ВИДЕО)

Расстрел гуманитарного конвоя в Сирии: как это было (ВИДЕО)

Российское Министерство обороны опубликовала кадры видеонаблюдения за гумконвоем в Сирии, который подвергся нападению. С беспилотника видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом…

//Экономика

Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес

Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес

К таким выводам пришел Экспертный центр при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в рамках исследования административного давления на бизнес в регионах России.

//Политика

Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России

Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России

Телеканал «112 Украина» 20 сентября передал заявление главы военно-гражданской администрации Киева в Донецкой области Павла Жебривского. Чиновник пообещал восстановить разруху в Донбассе за счет России.

//Криминал

Педофил-рецидивист изнасиловал внучку и ее подругу

Педофил-рецидивист изнасиловал внучку и ее подругу

По версии следствия, мужчина неоднократно — с 2014 года — насиловал свою шестилетнюю внучку, но попал он в поле зрения правоохранительных органов после того, как изнасиловал ее подругу.

//Криминал

14-летняя девочка забеременела от 25-летнего мужа

14-летняя девочка забеременела от 25-летнего мужа

В Курске за половую связь с девушкой-подростком 25-летний парень оказался в поле зрения правоохранительных органов. Не помогло даже то, что девушка является его женой, - сообщает "Курск Сити".

//Происшествия

Малышка утонула в ведре с водой

Малышка утонула в ведре с водой

В доме в селе Утевка Самарской области обнаружено тело 4-х месячного ребенка. По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, девочка погибла в результате несчастного случая.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Президент Белоруссии: Россия давит на нас!

Президент Белоруссии: Россия давит на нас!

По мнению главы Белоруссии Александра Лукашенко, в отношениях с Россией наметилось «слишком много проблем». Белорусский лидер недоволен политикой России относительно цен на газ: переговоры зашли в тупик.

//В мире

Обама: Россия возвращает былую славу силой

Обама: Россия возвращает былую славу силой

Во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Соединенных Штатов Барак Обама упрекнул Россию в излишнем, по его мнению, применении силы для «возвращения былой славы».

//В мире

Сергей Лавров пошел в ООН пешком, потому что Обама туда ехал

Сергей Лавров пошел в ООН пешком, потому что Обама туда ехал

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден был идти на заседание в штаб-квартиру ООН пешком, так как на Манхэттене возникла гигантская пробка: дорогу перекрыли из-за кортежа президента США Барака Обамы.

//Общество

Звездный развод: Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом

Звездный развод: Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли подала документы на развод с актером Брэдом Питтом, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова адвоката актрисы. Сообщается, что разводом пара хочет сохранить благополучие каждого.

//Политика

Константинов: предвыборная кампания стала самой дешевой за последние 20 лет!

Константинов: предвыборная кампания стала самой дешевой за последние 20 лет!

Председатель крымского парламента Владимир Константинов прошедшие выборы в Госдуму назвал самыми малобюджетными за последние двадцать лет. Экономия произошла из-за сокращения расходов на предвыборную агитацию.

//Экономика

Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку"

Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку"

Росалкогольрегулирование сообщает о резком росте в стране цехов по незаконному изготовлению алкоголя. С начала 2016 года ведомство закрыло более 100 подпольных цехов: в два раза выше, чем за весь 2015 год.

//Новости партнеров

//Общество

Лестница ценой в полтора миллиарда

Лестница ценой в полтора миллиарда

15 сентября страну облетели фотографии Владимира Путина и Дмитрия Медведева, спускающихся по ступеням Большой Митридатской лестницы. Проводя в Керчи президиум Госсовета, Путин внезапно оказался именно здесь.

//Общество

Таксидермист из Новой Зеландии сшила сумочку из трупа кошки

Таксидермист из Новой Зеландии сшила сумочку из трупа кошки

На аукционе в Новой Зеландии произошел скандал из-за дамской сумочки ручной работы. Клатч сшила из кошачьей шкуры известный в стране таксидермист Клер Хоббс, а стоил аксессуар от 1400 долларов.

//Спорт

WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами

WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами

Очередная часть документов из базы данных антидопинговой системы ADAMS, опубликованная на сайте хакерской группы Fancy Bears, является подлинной, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.

//Общество

Фонд реформирования ЖКХ докладывает: более половины граждан из аварийного жилья расселено

Фонд реформирования ЖКХ докладывает: более половины граждан из аварийного жилья расселено

По отчетности субъектов России на 1 сентября 2016 года, опубликованной на сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Переселение граждан из аварийного жилья», более половины работы уже проделано.

//Общество

Девочку, спасшую детей на Сямозере в Карелии, наградил Владимир Путин

Девочку, спасшую детей на Сямозере в Карелии, наградил Владимир Путин

Во вторник, 20 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому девочка по имени Юлия Король, спасшая во время шторма на Сямозере в Карелии детей, награждается медалью.

//Политика

Washington Post предрекает Путину крах системы

Washington Post предрекает Путину крах системы

Российский президент не учится на ошибках истории, считает американское издание Washington Post. Выиграв тактически со своей партией на выборах, он рискует стабильностью созданной им системы в дальнейшем.

//Политика

Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом

Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз 15 февраля 2016 года, и вот 20 сентября Европейский союз эту заявку принял и призывает Боснию и Герцеговину продолжать усилия в реформировании страны.

//Происшествия

В Москве оштрафовали музыканта за игру на виолончели

В Москве оштрафовали музыканта за игру на виолончели

Московский городской суд 20 сентября оставил в силе постановление о штрафе участнику группы Radio Kamerger Семену Лашкину. Музыкант «провинился» игрой на виолончели в общественном месте 20 июня.

//Спорт

Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады

Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады

Почти 1,6 млн долларов потратило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на то, чтобы отстранить от Олимпиады в Рио российских спортсменов. Это больше запланированных средств на 14%, сообщается в отчёте.

//Экономика

Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения

Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения

Министерство финансов предложило повысить НДС с 18-ти до 20%. Также ведомство не исключает постепенную отмену льготной ставки налога. Считается, что такие меры помогут сократить дефицит бюджета.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры