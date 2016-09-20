В США разбился самолет-разведчик

В 1960 году над территорией СССР был сбит американский самолет-разведчик U-2. 20 сентября 2016 года история повторилась, но уже в небе США: самолет-шпион разбился в штате Калифорния, пилоты катапультировались.

Самолет U-2 в США известен как Dragon Lady. Воздушный разведчик, потерпел крушение во время тренировочного полета. В настоящее время идет расследование всех обстоятельств инцидента.

Первая модель самолета U-2 была представлена в 1955 году, машина предназначалась для ведения разведки на сверхбольших высотах, чтобы тогдашние ПВО не могли его достать (отсюда и сверхбольшие крылья самолета: они незаменимы для полета в разреженном воздухе). 4 июля 1956 года, в день независимости США, U-2 совершил свой первый разведывательный полет над территорией СССР, передает РИА Новости.

1 мая 1960 самолет U-2, пилотируемый Гэри Пауэрсом, был сбит во время полёта над Свердловском (ныне Екатеринбург).