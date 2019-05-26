В Ростуризме обещают, что скоро Россия войдет в топ-12 туристических стран

В Ростуризме рассказали, что перед ведомством стоит задача через шесть лет сделать Россию одним из двенадцати самых популярных в мире туристических направлений. При этом доля туризма в экономике должна составить порядка 4,8%.

«Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8 процента, а также рост экспорта туристических услуг до 21 миллиарда долларов к 2025 году», - рассказала о планах Ростуризма глава ведомства Зарина Догузова.

Она отметила, что в случае реализации этой задумки Россия может уже к 2025 году войти в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристической организации, передаёт «Российская газета».